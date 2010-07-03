Совладельца "Юлмарта" признали банкротом

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Совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаил Васинкевич признан банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает РИА Новости.

В отношении Васинкевича ввели процедуру реализации имущества, которая займет шесть месяцев. При этом мотивировочную часть судебного акта еще не опубликовали.

В марте ходатайство о признании бизнесмена банкротом и введении процедуры реализации имущества подала финансовый управляющий Васинкевича Елизавета Ванюшкина.

Осенью прошлого года арбитраж ввел в отношении совладельца "Юлмарта" процедуру реструктуризации долгов по заявлению другого акционера компании Дмитрия Костыгина.

В декабре Васинкевич проиграл спор о правомерности введения реструктуризации долгов в суде второй инстанции, а в марте – в окружном арбитраже. В реестр требований кредиторов включена и задолженность Васинкевича перед Костыгиным на 405 миллионов рублей.