Защите Уилана неизвестно, в шпионаже на какую страну его обвиняют

Адвокат Пола Уилана, задержанного ФСБ, не знает, в шпионаже на какую страну обвиняют его подзащитного.
"Следствие пока не разъяснило свою позицию. Непонятно, в шпионаже на какую страну обвиняется Уилан, неизвестна судьба человека, передававшего ему эти сведения", – цитирует ТАСС адвоката Владимира Жеребенкова. Уточняется, что Пол Уилан одновременно имеет гражданство США, Ирландии, Канады и подданство Великобритании.
28 декабря ФСБ России задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное. При задержании он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.
Родные Уилана рассказали, что он, бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу. Он регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Пол работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов.
Законность заключения под стражу подтвердили в Московском городском суде. Процесс рассмотрения вынесенного ранее постановления Лефортовского суда столицы проходил за закрытыми дверями, так как в материалах дела есть секретные сведения. Подозреваемый участвовал в процессе вместе с переводчиком.
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