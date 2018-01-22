Матвиенко встретилась с сенатором Керимовым во время его поездки в Россию

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Российский сенатор Сулейман Керимов, которого во Франции обвинили в отмывании денег, выразил уверенность, что сумеет доказать суду, что невиновен. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она встретилась с сенатором, когда тот приезжал в Россию на три дня с разрешения французской стороны.

"Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений", – цитирует заявление Матвиенко ТАСС. "Поэтому [он] не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на родину", – рассказала спикер Совфеда о дальнейших планах Керимова.

Ранее стало известно, что французские власти позволили Сулейману Керимову совершить кратковременную поездку в Россию. Разрешение на поездку с последующим возвращением во Францию ему выдали на срок с 19 по 21 января, уточнил прокурор Ниццы.

Во Франции Керимов обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В ночь на 21 ноября 2017 года сенатора задержали в аэропорту Ниццы. Суд принял решение отпустить сенатора под залог в пять миллионов евро, ограничив ему свободу перемещений. Теперь Керимов не имеет права без особого разрешения суда покидать пределы департамента Приморские Альпы и должен регулярно отмечаться в местном полицейском участке.