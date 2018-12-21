Адвокат опроверг информацию о завершении расследования дела Мамаева и Кокорина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов
Адвокат Татьяна Стукалова опровергла информацию о завершении расследования дела полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина.
"Эта информация не соответствует действительности. Сегодня только перепредъявили обвинение, и мы надеемся, что оно не окончательное", – сказала она, передает Агентство "Москва".
Ранее в ряде СМИ появилась информация о завершении расследования уголовного дела в отношении футболистов.
В пятницу, 21 декабря, полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину, а также его брату Кириллу Кокорину и общему другу футболистов Александру Протасовицкому ужесточили обвинение.
Несколькими днями ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов футболистов, которые просили пересмотреть продление ареста. Все фигуранты дела о хулиганстве и побоях останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.
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