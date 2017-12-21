Суд смягчил приговор "хабаровским живодеркам"

21 декабря, 10:34
Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
Фигуранткам дела о жестоком обращении с животными из Хабаровска незначительно смягчили приговор.
Хабаровский краевой суд сократил срок прибывания в колонии для Алены Савченко на три месяца, а для Алины Орловой – на 10 дней, передает "Интерфакс".
Решение было принято в связи с тем, что истек срок давности по некоторым эпизодам преступлений. Осужденные присутствовали на заседании через видеосвязь. Приговор Виктору Смышляеву, подельнику девушек, не изменили.
В августе суд признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, возбуждении ненависти и вражды, оскорблении чувств верующих и разбое. Ей было назначено наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режим и штраф в размере 10 тысяч рублей. Алину Орлову приговорили к трем годам и 10 дням лишения свободы и штраф в таком же размере.
Соучастник "хабаровских живодерок" – 18-летний Виктор Смышляев – также был приговорен к трем годам лишения свободы.
В 2016 году несовершеннолетние на тот момент девушки убили, по меньшей мере, 15 животных и птиц. При этом одна из них публиковала в соцсетях тексты и фотографии, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, "хабаровские живодерки" напали на мужчину и отобрали у него деньги.
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