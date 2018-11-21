Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обжаловала приговор суда, назначившего ей наказание в виде 200 часов обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни артиста. Защита просит оправдать обвиняемую, сообщила ТАСС адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова.

По ее словам, 21 ноября защита подала апелляционную жалобу на приговор, попросив суд вышестоящей инстанции "оправдать Виталину в связи с тем, что в ее действиях нет состава преступления".

20 ноября суд приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме того, ее обязали выплатить бывшему мужу 200 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба.

Как сообщил на суде один из свидетелей обвинения, Цымбалюк-Романовская установила в рабочем кабинете Джигарханяна скрытую камеру, а затем без его ведома послала сделанную видеозапись в ток-шоу. По словам свидетеля, камера проработала полгода.

Экс-супруга Джигарханяна рассказала телеканалу Москва 24, что вину не признает, но любит работать и готова мести улицы столицы. Она подчеркнула, что не боится назначенных ей судом обязательных работ, однако, оспорит приговор.

Цымбалюк-Романовскую приговорили к обязательным работам