Мэра Махачкалы взяли под стражу на десять суток

Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток до предъявления обвинения, передает РИА Новости.

Ранее в СК РФ сообщили, что мэр подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.

Уголовное дело по статье "Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий" взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.