Суд заочно арестовал банкира Станкевича по делу полковника Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный суд столицы заочно арестовал члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича по делу полковника Дмитрия Захарченко.

На заседании представитель СК попросил заочно арестовать банкира, так как тот скрывается от органов следствия. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ивана Станкевича меру пресечения в виде заключения под стражу", – цитирует решение судьи Евгении Николаевой Агентство "Москва". Он уточнила, что меру пресечения Станкевичу будут исчислять с момента его экстрадиции в Россию или задержания.

По информации следствия, в 2016 году банкир уехал из России в США. Он объявлен в международный розыск.

При этом адвокат Станкевича настаивал, что его подзащитный не знал о возбуждении против него уголовного дела. Как подчеркнул представитель защиты, будь у Станкевича недвижимость и крупные средства в США, его бы легко отследили через налоговые службы.

Основания для ареста Станкевича адвокат назвал недостаточными. "Следствие обосновывает заключение под стражу лишь тем, что у него все здоровы в семье, он предприниматель, и он сам здоров", – заявил юрист.

В рамках дела полковника Захарченко СК 18 марта просил заочно арестовать Ивана Станкевича, совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича и экс-зампредседателя правления Интеркредитбанка Дмитрия Моторина. В отношении Ушеровича, как и Станкевича, суд уже принял решение о заочном аресте. Меру пресечения для Моторина суд рассмотрит в четверг, 21 марта. Всем троим предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Ушерович и Моторин также числятся в международном розыске.

Ранее по делу Захарченко суд заключил под стражу бывшего адвоката Виктора Белевцова и совладельца группы компаний "1520" Валерия Маркелова. Уголовные дела против них возбудили в октябре прошлого года. Как считают в СК, оба фигуранта были посредниками при передаче взятки в два миллиарда рублей.

Самому экс-заместителю начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко инкриминируют ряд коррупционных преступлений. В их числе – получение взятки от ресторатора Меди Дусса. Полковника задержали в сентябре 2016 года. Дело получило резонанс, когда в квартире его сестры нашли почти девять миллиардов рублей в разной валюте. Объяснить происхождение этих денег Захарченко не смог.

Кроме того, для отца полковника Захарченко Виктора гособвинение запросило пять лет колонии общего режима. Он обвиняется в растрате 4,9 миллиона рублей у банка "Московское ипотечное агентство".