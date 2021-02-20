Суд огласит приговор Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ в 18:00

14:23
Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда
Бабушкинский суд столицы огласит приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко в субботу в 18:00.
"Суд удаляется на постановление приговора. Оглашение состоится 20 февраля в 18:00", – заявила судья мирового суда Вера Акимова.
Виновным себя Навальный не признал.
Гособвинение просит признать Навального виновным по делу о клевете на ветерана ВОВ. Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать подсудимого на 950 тысяч рублей.
Сам ветеран Артеменко 12 февраля отказался от своего дальнейшего участия в судебных заседаниях. Он заявлял, что испытывает эмоциональный стресс из-за оскорблений со стороны Навального.
Дело было возбуждено после появления комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции России. Фролова на прошлом заседании заявляла, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. При этом Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: