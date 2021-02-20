Суд огласит приговор Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ в 18:00

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Бабушкинский суд столицы огласит приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко в субботу в 18:00.

"Суд удаляется на постановление приговора. Оглашение состоится 20 февраля в 18:00", – заявила судья мирового суда Вера Акимова.

Виновным себя Навальный не признал.

Гособвинение просит признать Навального виновным по делу о клевете на ветерана ВОВ. Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать подсудимого на 950 тысяч рублей.

Сам ветеран Артеменко 12 февраля отказался от своего дальнейшего участия в судебных заседаниях. Он заявлял, что испытывает эмоциональный стресс из-за оскорблений со стороны Навального.

Дело было возбуждено после появления комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции России. Фролова на прошлом заседании заявляла, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. При этом Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

