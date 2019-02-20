Суд арестовал начальника отдела дознания ФТС по подозрению во взятке

Мещанский суд Москвы арестовал начальника отдела организации дознания управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) по подозрению во взятке в 140 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля в отношении Сергея Галенкова, подозреваемого в получении взятки", – сказала она, передает РИА Новости.
Она добавила, что Галенкову вменяется получение взятки в особо крупном размере и дача взятки должностному лицу в составе группы лиц по предварительному сговору.
По данным ведомства, 8 февраля 2017 года таможенный представитель ООО "Инвест-Маркет" на Александровский таможенный пост Брянской таможни подал недостоверную декларацию на обувь и заготовки для обуви, поступившие в адрес ООО "Модшуз".
Таможенные платежи оказались заниженными, в связи с чем данные товары изъяли. Чтобы избежать конфискации товаров, штрафа и уголовного дела за неуплату таможенных платежей, владелец "Модшуз" через посредников передал Галенкову в общей сложности 140 тысяч долларов.
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