СК попросил арестовать главу отдела дознания ФТС

Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

Начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания ФТС России Сергея Галенкова, подозреваемого в получении взятки, могут взять под стражу. На его аресте настаивает следствие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

По данным ведомства, 8 февраля 2017 года таможенный представитель ООО "Инвест-Маркет" на Александровский таможенный пост Брянской таможни подал недостоверную декларацию на обувь и заготовки для обуви, поступившие в адрес ООО "Модшуз".

Таможенные платежи оказались заниженными, в связи с чем данные товары изъяли. Чтобы избежать конфискации товаров, штрафа и уголовного дела за неуплату таможенных платежей, владелец "Модшуз" через посредников передал Галенкову в общей сложности 140 тысяч долларов.

В отношении начальника отдела дознания ФТС возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", против его заместителя и двух жителей Москвы – "Посредничество во взяточничестве". Руководителя коммерческой организации обвиняют в даче взятки.