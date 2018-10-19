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19 октября 2018, 20:07

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в коррупции вице-мэра Сочи до 15 декабря

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Вице-мэра Сочи Сергея Юрина заключили под стражу до 15 декабря текущего года. Решение об аресте принял Басманный суд столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря", – приводит слова судьи ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину. Он подозревается в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере.

В суд поступили ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

суды
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