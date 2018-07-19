Гособвинитель попросил суд назначить Ламонову 6 лет колонии строгого режима

19 июля, 14:26
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Государственный обвинитель попросил суд приговорить заместителя главы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова к шести годам колонии строгого режима, передает Агентство "Москва".
В Мосгорсуде дело рассматривается судьей в особом порядке из-за признания Ламоновым вины. Обвиняемый также заключил сделку со следствием, а дело выделили в отдельное производство.
Ламонова обвиняют в получении взятки от представителей преступной группировки.
Бывшего замглавы управления собственной безопасности СК РФ обвиняют в получении денег за покровительство криминальной группировке Захария Калашова (Шакро Молодого). Еще одним фигурантом дела стал первый замглавы ГСУ СК по Москве генерал Денис Никандров.
Группировка Шакро Молодого участвовала в вооруженном конфликте в ресторане на Рочдельской улице в декабре 2015 года. За вознаграждение высокопоставленные сотрудники СК РФ должны были воспрепятствовать следователю в рамках уголовного дела.
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