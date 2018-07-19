19 июля, 14:08
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Водитель автобуса Виктор Тихонов, обвиняемый в аварии у станции метро "Славянский бульвар", в результате которой погибли четыре человека, не признал вину. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я не признаю свою вину и готов дать показания", – заявил он.
Защита Тихонова утверждала, что при экспертизе автобуса допускались нарушения. Адвокат Равиль Саберов подчеркнул, что в экспертизе транспорта участвовали заинтересованные лица, которые признали автобус исправным. Однако представитель защиты считает, что это не так.
Согласно обвинительному заключению, Тихонов грубо нарушил ПДД, выехал в пешеходную зону и не принял мер для остановки автобуса. Тихонов продолжил движение по тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода и съехал по ступеням вниз. При этом он наехал на пешеходов, в результате чего четыре человека скончались на месте, двое получили тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми – различные телесные повреждения.
В рамках расследования дела следователи восстановили всю хронологию событий 25 декабря 2017 года. Специалисты проверили техническую документацию в Одинцовском "Мострансавто" и техническое состояние автобуса, организацию работы водителей, сведения о проводимом с ними обучении и инструктажах. Они установили работоспособное техническое состояние транспорта.
Обвиняемый в ДТП у "Славянского бульвара" водитель автобуса не признал вину
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