Обвиняемый в ДТП у "Славянского бульвара" водитель автобуса не признал вину

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Водитель автобуса Виктор Тихонов, обвиняемый в аварии у станции метро "Славянский бульвар", в результате которой погибли четыре человека, не признал вину. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я не признаю свою вину и готов дать показания", – заявил он.

Защита Тихонова утверждала, что при экспертизе автобуса допускались нарушения. Адвокат Равиль Саберов подчеркнул, что в экспертизе транспорта участвовали заинтересованные лица, которые признали автобус исправным. Однако представитель защиты считает, что это не так.

Согласно обвинительному заключению, Тихонов грубо нарушил ПДД, выехал в пешеходную зону и не принял мер для остановки автобуса. Тихонов продолжил движение по тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода и съехал по ступеням вниз. При этом он наехал на пешеходов, в результате чего четыре человека скончались на месте, двое получили тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми – различные телесные повреждения.

В рамках расследования дела следователи восстановили всю хронологию событий 25 декабря 2017 года. Специалисты проверили техническую документацию в Одинцовском "Мострансавто" и техническое состояние автобуса, организацию работы водителей, сведения о проводимом с ними обучении и инструктажах. Они установили работоспособное техническое состояние транспорта.