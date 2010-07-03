Ространснадзор не нашел нарушений в правилах ручной клади "Победы"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ространснадзор не выявил нарушений правил провоза ручной клади со стороны авиакомпании "Победа", рассказал РИА Новости министр транспорта Евгений Дитрих.

По итогам проверки стороны признали необходимым разъяснять пассажирам о причинах введения тех или иных параметров ручной клади.

В феврале "Победа" ввела новые требования провоза вещей в салоне самолета. Пассажирам разрешили либо брать несколько вещей в пределах габаритов ручной клади 36×30×27 сантиметров либо одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36×30×4 сантиметра.

Из-за многочисленных жалоб от пассажиров министерство направило запрос в Ространснадзор о проведении проверки в отношении авиаперевозчика.

Ранее Щербинский районный суд обязал авиакомпанию устранить нарушения в правилах перевозки оружия. С 1 января прошлого года "Победа" отказалась перевозить огнестрельное оружие, чтобы минимизировать задержки рейсов.