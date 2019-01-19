Арестован обвиняемый в убийстве мужчины возле кафе в Москве

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на востоке Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет по городу.

Инцидент произошел 18 января возле кафе, расположенного на Зеленом проспекте. 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задел плечом спутницу 38-летнего прохожего. Между ними возник конфликт, в ходе которого обидчик девушки ударил мужчину ножом в шею. В результате ранения он скончался.

Задержанный недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья.