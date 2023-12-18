Суд смягчил наказание приговоренным к лишению свободы братьям Магомедовым

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Московский городской суд смягчил на полгода приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, пишет ТАСС.

В итоге Зиявудину назначили наказание в виде 18 лет и 6 месяцев заключения в колонии строгого режима, а его брату Магомеду – 17 лет и 6 месяцев. Суд постановил, что по двум эпизодам уголовного дела уже истекли сроки давности.

По словам адвоката Магомеда Магомедова Михаила Ошерова, защита будет продолжать обжаловать приговор. Его клиент расценивает решение суда как незаконное, отметил он.



Указывается, что еще одного фигуранта дела, бывшего начальника департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Романа Грибанова освободили из-под стражи.

Получившего 10 лет колонии строгого режима отпустили из-за отбытия части срока и истечения срока давности по части эпизодов. Кроме того, осужденного на 7 лет гендиректора "Энергии-М" Юрия Петрова также освободили из-за отбытия наказания.



В суде заявили, что в остальной части приговор был признан законным. Он вступил в законную силу, однако фигуранты могут оспорить его. В частности, приговоры в виде 12 лет строгого режима со штрафом в 1,5 миллиона рублей бывшему гендиректору ОЗК Сергею Полякову и экс-главе "Интэкс" Артуру Максидову оставлены в силе.

Братья Магомедовы находятся под арестом с 2018 года. В 2019 году Мещанский суд столицы рассматривал уголовное дело о создании ими преступного сообщества и многомиллиардных хищениях. Их признали виновными в мошенничестве более чем на 11 миллиардов рублей.

В конце 2022 года стало известно, что суд приговорил их к 19 и 18 годам колонии строгого режима. Также каждый из братьев должен был заплатить штраф в 2,5 миллиона рублей.

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