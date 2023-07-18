Суд оформил протокол на видеосервис Wink за показ несовершеннолетним фильма с ЛГБТ

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Столичный Никулинский суд зарегистрировал протокол, составленный в отношении видеосервиса Wink, за показ среди лиц младше 18 лет фильмов с демонстрацией ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС.

Протокол составили в отношении ООО "Рестрим Медиа", дата его рассмотрения еще не назначена. По статье "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" можно получить штраф до 4 миллионов рублей.

Юридическим лицам также может грозить административное приостановление деятельности.

18 июля суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 миллиона рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. До этого онлайн-кинотеатр "Иви" обязали выплатить 1 миллион рублей из-за неверной возрастной маркировки фильма "Идеальный незнакомец" с демонстрацией ЛГБТ-отношений.

Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола