Напавшего на журналистку "Эха Москвы" оставили под арестом почти до мая

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Бориса Грица, напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, оставили под арестом до конца апреля. Об этом сообщает "Интерфакс".

Такое решение принял судья Пресненского суда Москвы Евгений Найденов. Гриц останется под стражей до 23 апреля. Следователь заявил на заседании, что обвиняемый был признан невменяемым и ему рекомендовали интенсивное лечение, поскольку он опасен для общества. Ранее экспертиза установила у него параноидную шизофрению с непрерывным типом течения.

23 октября на Татьяну Фельгенгауэр было совершено нападение. 48-летний Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ведущую ножом в горло. Пострадавшую сразу госпитализировали и прооперировали.

В отношении Грица возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Он уже частично признал вину. В суде мужчина заявил, что ударил женщину ножом без умысла на убийство. На одном из допросов он уверял, что журналистка каждую ночь преследовала его "в телепатической форме" с 2012 года.