Суд не будет проверять на полиграфе обвиняемого в убийстве Буданова

Мосгорсуд отказался допросить с помощью детектора лжи Юсупа Темерханова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова.

По мнению зашитников, отказ суда является незаконным. Ранее Темерханов заявил, что будет давать показания в самом конце судебного следствия, передает РИА Новости.

Мосгорсуд преступил к рассмотрению уголовного дела Темерханова 3 декабря. Слушания проходят в открытом режиме с участием коллегии присяжных заседателей.

Напомним, Буданов в 2003 году был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, лишен званий и приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд досрочно освободил Буданова в 2009 году. 10 июня 2011 года бывший полковник был убит в центре Москвы.

По подозрению в совершении преступления был арестован Темерханов. По данным следствия, мотивом для убийства стала месть за смерть отца.