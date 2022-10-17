Экс-полпред Чечни на Украине Рамзан Цицулаев объявлен в розыск

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Суд не смог приступить к публичному обсуждению в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в похищении человека бывшего представителя лидера Чечни на Украине Рамзана Цицулаева из-за его отсутствия. Уточняется, что из-за этого экс-полпреда объявили в розыск.

"Постановлением Никулинского районного суда Рамзану Цицулаеву изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Он объявлен в розыск", – цитирует пресс-секретаря суда Александра Арбузова ТАСС.

Он добавил, что все мероприятия, направленные на подсудимого, приостановлены, они возобновятся после розыска.

Следствие утверждает, что у Цицулаева до этого произошел конфликт с одним из азербайджанских бизнесменов, которого он захотел устранить. Подсудимый поручил сделать это Джамбулату Мадаеву, которого в последствии задержали правоохранители. Он договорился со следствием и дал показания против бывшего чиновника.

По утверждению Мадаева, Цицулаев не стал следовать своим планам, приказал не устранять конкурента и попросил вернуть аванс в размере 100 тысяч долларов.

Помимо этого, правоохранители арестовали двух подполковников полиции Алексея Андреева и Виктора Ольшанского, а также майора полиции Павла Селезнева. До заключения под стражу они служили в главке МВД РФ. Также под домашний арест поместили Мансура Солталиева и бывшего водителя Цицулаева Евгения Нагарнева. В качестве подсудимых теперь находятся девять человек.

Им предъявили обвинения в вымогательстве, похищении человека, незаконном хранении оружия, мошенничестве в особо крупном размере и применении насилия в отношении представителя власти.

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