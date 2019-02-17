В Эстонии осужденный за шпионаж в пользу РФ сотрудник Минобороны подал иск к Минюсту

Бывший ответственный сотрудник Минобороны Эстонии Херман Симм, обвиненный в госизмене и осужденный в 2009 году за шпионаж в пользу РФ, подал в суд на министра юстиции Урмаса Рейнсалу, сообщает Raadio 4.
Симм просит отменить указание министра, который аннулировал решение Тартуской тюрьмы облегчить условия его содержания. В частности, Симма переместили из закрытого отделения в тюрьму открытого типа, где заключенный днем может свободно перемещаться.
Ответ Минюст должен представить суду до 1 марта. По мнению Рейнсалу, госизмена – чрезвычайно серьезное преступление, поэтому наказание за него "должно служить предостережением" для всех других.
Симма задержали в сентябре 2008 года. Он был приговорен к 12,5 годам тюрьмы за передачу внутриведомственной информации представителям третьих стран.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.