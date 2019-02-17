В Эстонии осужденный за шпионаж в пользу РФ сотрудник Минобороны подал иск к Минюсту

Бывший ответственный сотрудник Минобороны Эстонии Херман Симм, обвиненный в госизмене и осужденный в 2009 году за шпионаж в пользу РФ, подал в суд на министра юстиции Урмаса Рейнсалу, сообщает Raadio 4.

Симм просит отменить указание министра, который аннулировал решение Тартуской тюрьмы облегчить условия его содержания. В частности, Симма переместили из закрытого отделения в тюрьму открытого типа, где заключенный днем может свободно перемещаться.

Ответ Минюст должен представить суду до 1 марта. По мнению Рейнсалу, госизмена – чрезвычайно серьезное преступление, поэтому наказание за него "должно служить предостережением" для всех других.

Симма задержали в сентябре 2008 года. Он был приговорен к 12,5 годам тюрьмы за передачу внутриведомственной информации представителям третьих стран.