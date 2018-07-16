Защита осужденного за мошенничество "бога Кузи" обжалует приговор

16 июля, 20:15
Защита Андрея Попова, известного как "бог Кузя", обжалует приговор. Ему назначили пять лет колонии общего режима за создание секты и мошенничество в особо крупном размере, передает Агентство "Москва".
На скамье подсудимых находились также три его сообщницы – Жанна Фролушкина, Надежда Розанова и Галина Маркевич, которых обвиняют только в мошенничестве. Они получили наказание от 4 лет 9 месяцев до 4 лет 11 месяцев колонии общего режима.
Попова и его помощников задержали в сентябре 2015 года. Изначально на скамье подсудимых оказались пять последовательниц Попова. Кроме названных, это были Мария Розанова и Екатерина Грехова, однако в январе 2018 года суд прекратил их уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения к ответственности.
По материалам следствия, в 2007 году Попов провозгласил себя "богом Кузей" и создал в Москве религиозное объединение, которым впоследствии руководил. Выяснилось, что подсудимые под предлогом отправления религиозных обрядов похитили более семи миллионов рублей. Попов и его сообщники отрицают обвинения.
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