Защита осужденного за мошенничество "бога Кузи" обжалует приговор

Защита Андрея Попова, известного как "бог Кузя", обжалует приговор. Ему назначили пять лет колонии общего режима за создание секты и мошенничество в особо крупном размере, передает Агентство "Москва".

На скамье подсудимых находились также три его сообщницы – Жанна Фролушкина, Надежда Розанова и Галина Маркевич, которых обвиняют только в мошенничестве. Они получили наказание от 4 лет 9 месяцев до 4 лет 11 месяцев колонии общего режима.

Попова и его помощников задержали в сентябре 2015 года. Изначально на скамье подсудимых оказались пять последовательниц Попова. Кроме названных, это были Мария Розанова и Екатерина Грехова, однако в январе 2018 года суд прекратил их уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

По материалам следствия, в 2007 году Попов провозгласил себя "богом Кузей" и создал в Москве религиозное объединение, которым впоследствии руководил. Выяснилось, что подсудимые под предлогом отправления религиозных обрядов похитили более семи миллионов рублей. Попов и его сообщники отрицают обвинения.