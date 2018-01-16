Дело о получении взятки полковником СКР от Шакро Молодого прекращено

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ФСБ прекратила уголовное дело о получении взятки от Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой, в отношении замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета полковника Александра Ламонова.

"За ним признано право на реабилитацию", – сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Адвокат Ламонова Ольга Лукманова в беседе с агентством не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении уголовного преследования ее клиента, сославшись на подписку о неразглашении.

Обвинение руководителю службы собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета полковнику Александру Ламонову, а также заместителю руководителя Главного следственного управления СК по Москве Денису Никандрову было предъявлено в рамках дела о вымогательстве восьми миллионов рублей. Главный фигурант в нем – криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.

Группировка авторитета участвовала в вооруженном конфликте в ресторане на Рочдельской улице в декабре 2015 года. Там завязалась перестрелка с участием 10 человек. За вознаграждение высокопоставленные сотрудники СК РФ должны были воспрепятствовать следователю в рамках уголовного дела о перестрелке.