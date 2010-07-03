Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" арестован

Виновник смертельного ДТП на Воробьевых горах задержан и арестован. Им оказался 19-летний внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егор Ляченков, передает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника УИиОС МВД по столице Екатерину Гузь.
По ее словам, против 19-летнего парня завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Как ранее сообщали СМИ, молодой человек был за рулем каршерингового Mercedes. Автомобиль двигался с явным превышением скорости и не реагировал на требования полицейских остановиться.
На пересечении Университетского проспекта и Университетской площади машина столкнулась с автомобилем Hyundai, 22-летний водитель которого погиб на месте.
Вместе с Егором в Mercedes ехала его 17-летняя подруга. После аварии ее отвезли в больницу.
Подозреваемый в совершении ДТП Ляченков отказался от медицинского освидетельствования. Позже выяснилось, что у него не было прав и он арендовал машину с чужого аккаунта.
Смертельное ДТП на Воробьевых горах устроил внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.