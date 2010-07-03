Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" арестован

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Виновник смертельного ДТП на Воробьевых горах задержан и арестован. Им оказался 19-летний внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егор Ляченков, передает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника УИиОС МВД по столице Екатерину Гузь.

По ее словам, против 19-летнего парня завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Как ранее сообщали СМИ, молодой человек был за рулем каршерингового Mercedes. Автомобиль двигался с явным превышением скорости и не реагировал на требования полицейских остановиться.

На пересечении Университетского проспекта и Университетской площади машина столкнулась с автомобилем Hyundai, 22-летний водитель которого погиб на месте.

Вместе с Егором в Mercedes ехала его 17-летняя подруга. После аварии ее отвезли в больницу.

Подозреваемый в совершении ДТП Ляченков отказался от медицинского освидетельствования. Позже выяснилось, что у него не было прав и он арендовал машину с чужого аккаунта.

