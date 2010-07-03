Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" устроил смертельное ДТП – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Смертельное ДТП произошло на Воробьевых горах на каршеринговом Mercedes. Автомобиль разогнался до 100 километров в час и врезался в легковушку. По данным Telegram-канала Baza, за рулем иномарки был 19-летний Егор Ляченков, внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗА" Николая Ляченкова.

Молодой человек арендовал машину, чтобы покататься с подругой. По некоторым данным, он был пьян и ездил без прав.

Водитель машины, в которую влетел Mercedes, погиб на месте, а виновник ДТП сбежал. В разбитом Mercedes осталась девушка нарушителя. Спустя несколько часов виновника аварии задержали.

Официального подтверждения этой информации пока нет.