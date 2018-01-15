"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом"

"Газпром" не будет обжаловать решение стокгольмского суда по спору с "Нафтогазом", касающегося контракта на поставку топлива. Об этом заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев, сообщает РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что решение уже вступило в силу. В декабре Стокгольмский арбитражный суд обязал украинский "Нафтогаз" выплатить Газпрому 2,5 миллиарда долларов за поставленное топливо. Также судья снизил годовые закупки до 5 миллиардов кубометров и поставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема.

Между тем "Нафтогаз" посчитал это решение своей победой. Свой доход от этой тяжбы он оценил в 75 миллиардов долларов.