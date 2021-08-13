Мосгорсуд смягчил срок полковнику МВД Дагестана Хизриеву на три месяца

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Бывшему начальнику оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеду Хизриеву, который осужден по делу о взяточничестве к 9 годам, смягчили приговор на 3 месяца. Об этом сообщает ТАСС.

По словам его адвоката Аиды Касимовой, сроки также были смягчены в апелляции и в отношении других фигурантов дела.

"Мосгорсуд изменил приговор и смягчил моему подзащитному наказание до 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 335 миллионов рублей", – пояснила она.

Касимова добавила, что в остальной части суд оставил приговор без изменений. Она также отметила, что защита хочет обжаловать решение в кассационной инстанции.

Ранее стало известно, что полковника МВД Магомеда Хизриева обвиняют в даче взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, это был только аванс перед покупкой должности министра внутренних дел Дагестана. За это Хизриев был готов заплатить шесть миллионов долларов.