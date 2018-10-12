Суд признал законным продление ареста фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"

ТАСС/Данил Айкин

Кемеровский областной суд признал законным продление ареста до 25 декабря бывшему руководителю главного управления МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову, которого обвиняют в растрате и халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает ТАСС.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", – сказала судья Тамара Заева.

Срок ареста бывшего начальника регионального главка МЧС истекал 25 сентября. В Следственном комитете попросили продлить арест на три месяца. Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство СК.

В пятницу на заседании адвокаты Мамонтова настаивали на домашнем аресте. Однако присутствовавшие в суде потерпевшие просили оставить в силе решение суда первой инстанции, а жалобу адвоката и его подзащитного отклонить.

"Срок Мамонтову продлен законно и обоснованно, предварительное расследование по делу продолжается", – заявила представитель прокуратуры.

По версии следствия, Мамонтов не провел в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации центра. Также его обвиняют в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУ МЧС.

Пожар в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Фигурантами уголовного дела являются 12 человек, среди них – владельцы и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС и ответственные за ввод ТРК в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и ликвидацию огня.

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