Суд оправдал спасителя брянских беркутов

Фото: expert.ru

Брасовский районный суд в Брянской области снял обвинения с жителя поселка Локоть Владимира Иванчекова, который 15 лет выхаживал больных орлов-беркутов, сообщает RT.

"Суд меня полностью оправдал, снял все обвинения. Честно говоря, вообще пока ничего не чувствую. Сейчас буду благодарить своих адвокатов, хочу пообщаться с ними", – заявил Иванчеков.

По словам адвоката Матвея Цзена, несмотря на то, что у Иванчекова нет разрешения на уход за птицами, занесенными в Красную книгу, суд не увидел никакого злого умысла в его действиях.

На предыдущем заседании суда по этому делу природоохранный прокурор по Брянской области Максим Зубко требовал оштрафовать Иванчекова на 50 тысяч рублей.

Полиция изъяла птиц в августе 2018 года. Орлов отправили в питомник в Калужской области. Из-за нарушения правил транспортировки две из трех редких птиц погибли.

На Иванчекова завели уголовное дело по статье "Незаконное содержание диких животных, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу".

Мужчине грозило лишение свободы на срок до трех лет и штраф до 1 миллиона рублей.