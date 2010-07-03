Орнитологу-любителю, который выхаживал редких птиц, грозит тюрьма

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Орнитологу-любителю Владимиру Иванченкову, который более 15 лет ухаживал за дикими ранеными птицами, грозит до трех лет тюрьмы. Уже возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина треть из этих 15 лет незаконно содержал трех беркутов.

57-летний Владимир Иванченко живет в поселке Локоть Брянской области. По его словам, он с детства увлекался птицами и другими животными. Из детского увлечения это переросло у него в настоящее хобби на всю жизнь.

"Приносили разных подбитых пичужек, что выпускалось, что жило. Допустим, орел, в классе втором-третьем я был <…> прожил у меня аж до 9 класса и благополучно, как говорится, почил мир иной своей смертью, потому что орел был старый, подбитый, раненый", – говорит орнитолог-любитель.



Он добавил, что потом так же выхаживал ястребов, соколов. Три беркута, по его словам, тоже столкнулись с травмами. Один из них, например, попал в ледяной дождь. Второго продавали в интернете в Дагестане, его мужчина тоже решил приютить. Третьего Иванченко забрал, когда расформировался частный зоопарк в Шахтах. Он подчеркнул, что у всех птиц были какие-то телесные повреждения.

Уголовное дело было возбуждено, потому что беркуты, которых лечил Владимир, не были зарегистрированы в Росприроднадзоре.

Адвокаты Иванченко заявили, что дело фальсифицировано полицией. Полицейских они обвиняют в смерти беркутов: краснокнижных птиц изъяли, но в питомник так и не довезли. Птицы погибли по дороге из-за нарушений условий транспортировки.