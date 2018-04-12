12 апреля 2018, 10:29Происшествия
Суд привлек ФСБ в качестве третьего лица по иску о блокировке Telegram
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Таганский суд Москвы привлек ФСБ в качестве третьего лица по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство заявителя. Также Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram и прописать это в своем решении.
Рассмотрение дела по существу состоится 13 апреля в 10:00.
Роскомнадзор 6 апреля подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram. Причиной стало неисполнение компанией обязанности организатора распространения информации. От мессенджера требуют предоставить органам безопасности доступ к сообщениям пользователей.
В компании утверждают, что не имеют технической возможности предоставить ключи от переписки и не планируют этого делать в силу неконституционности требований.
Представители Telegram попросили суд перенести заседание по исковому заявлению Роскомнадзора на более позднее время, чтобы они могли ознакомиться с материалами дела и подготовиться.