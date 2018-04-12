Суд привлек ФСБ в качестве третьего лица по иску о блокировке Telegram

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Таганский суд Москвы привлек ФСБ в качестве третьего лица по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство заявителя. Также Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram и прописать это в своем решении.

Рассмотрение дела по существу состоится 13 апреля в 10:00.

Роскомнадзор 6 апреля подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram. Причиной стало неисполнение компанией обязанности организатора распространения информации. От мессенджера требуют предоставить органам безопасности доступ к сообщениям пользователей.

В компании утверждают, что не имеют технической возможности предоставить ключи от переписки и не планируют этого делать в силу неконституционности требований.

Представители Telegram попросили суд перенести заседание по исковому заявлению Роскомнадзора на более позднее время, чтобы они могли ознакомиться с материалами дела и подготовиться.