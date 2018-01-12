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12 января, 17:14

Снят арест с 95 млн рублей экс-главы "Почты России" – СМИ

суды деньги

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Снят арест с 95 миллионов рублей, которые находятся на счетах бывшего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова.

По данным ТАСС, на более чем 95 миллионов рублей экс-главы "Почты России" наложили арест в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий при получении незаконной премии. "Арест с денежных средств снят", – сообщил источник агентства.

Как уточнили в Басманном суде столицы, ходатайство о продлении ареста счетов Страшнова не поступало.

В ноябре 2017 года Басманный суд продлил арест 95 миллионов рублей бывшего руководителя "Почты России" в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Дело было возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой. При этом сам Страшнов не проходит по делу как подозреваемый. После ареста денежных средств Страшнов обжаловал это решение, подав жалобу в Мосгорсуд.

Как полагает следствие, в марте 2014 года Лаптева превысила свои полномочия, засчитав Страшнову завышенный в восемь раз должностной оклад при составлении трудового договора.

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