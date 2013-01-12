Виновник аварии на Каширском шоссе арестован на два месяца

Виновник аварии на Каширском шоссе арестован на два месяца. В ДТП погиб молодой человек.

24-летний водитель узнал об этой смерти только в суде. Свою вину он не признал, заявив, что двигался со скоростью всего 60 километров в час, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, ДТП произошло в минувшую среду, 9 января. Легковушка под управлением молодого человека задела Volkswagen, в котором ехал топ-менеджер одного из столичных банков. От удара обе машины вылетели на полосу встречного движения, где столкнулись с "Мерседесом", водитель которого погиб на месте.

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