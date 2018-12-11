Минюст РФ ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков

11 декабря, 19:58
Фото: ТАСС/Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым
Ходатайство Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении мер при рассмотрении дела о задержании украинских моряков основано на домыслах и спекуляциях. Об этом говорится в ответе министерства юстиции России к ЕСПЧ, передает ТАСС.
Российские власти обеспокоены процессуальными дефектами в обращении властей Украины и в реакции ЕСПЧ на них. Минюст пояснил, что власти Украины не подготовили формуляр жалобы, не исчерпали средства правовой защиты, не представили подтверждающие документы.
"Их ходатайство основано на спекуляциях и домыслах, в то время как Европейский суд принял эти материалы к рассмотрению, не проверив их на соответствие требованиям, установленным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод для обращения в этот международный судебный орган, и не приняв во внимание имевшуюся в открытом доступе детальную информацию о ситуации 24 украинских граждан", – заявило министерство.
Российские власти уверены, что Украина использует ЕСПЧ как инструмент получения информации и достижения личных целей в политике, отметил Минюст. Ответы властей РФ на вопросы об обстоятельствах задержания украинских моряков были направлены в ЕСПЧ 10 декабря. РФ пояснила суду, что моряки задержаны по подозрению в незаконном пересечении российской границы по предварительному сговору, они заключены под стражу, согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.
25 ноября российская погранслужба задержала три военных корабля Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 украинских моряка на подходе к Керченскому проливу. Возбуждено уголовное дело. Моряки арестованы до 25 января. Украина после этого объявила военное положение и запретила въезд мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет.
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