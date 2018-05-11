Суд взыскал с издательства более 3,7 миллиарда рублей по иску "Просвещения"

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Арбитражный суд Москвы взыскал с издательского центра "Вентана-Граф" более 3,7 миллиарда рублей компенсации за незаконное использование товарного знака издательства "Просвещение" на учебниках.

Товарный знак в виде символического глобуса из букв "Ф", "Г", "О" и "С" с аббревиатурой "ФГОС" (Федеральный государственный образовательный стандарт), был зарегистрирован на имя издательства "Просвещение" в 2011 году.

Как пояснил РИА Новости представитель "Просвещения", всего было выявлено более 500 видов учебников и учебных пособий ответчика с использованием обозначения, сходного с брендом истца. Сумма иска была рассчитана как двукратный размер стоимости тиражей всех видов контрафактных изданий.