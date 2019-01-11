Москва признала невиновность бобслеиста Александра Зубкова

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Мосгорсуд 11 января оставил без изменений решение о признании главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает "Интерфакс".

Таким образом, жалоба Олимпийского комитета России, просившего отменить вынесенное решение и отказать в иске спортсмена, не была удовлетворена.

21 ноября первая инстанция Мосгорсуда частично удовлетворила иск Зубкова, который требовал признать неисполнимым решения Спортивного арбитражного суда и восстановить его в статусе олимпийского чемпиона на родине.

Представители ОКР настаивали, что спортсмен нарушил срок подачи иска. Эту позицию поддержали в МОК. Зубков получил текст решения CAS по электронной почте в день его публикации на официальном сайте суда. По словам членов ОКР, спортсмену для подачи заявления было достаточно копии решения с заверенным переводом. Адвокаты Зубкова утверждали, что исчисление срока на подачу жалобы начинается со дня получения бумажной версии решения.

В начале декабря представители Международного олимпийского комитета обратились с официальной просьбой к Александру Зубкову вернуть две золотые медали Игр в Сочи. Они сослались на не обжалованное решение CAS.