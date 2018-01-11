Суд освободил адептов "бога Кузи" от ответственности за участие в секте

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Пресненский суд столицы освободил пятерых последователей "бога Кузи" от ответственности за участие в секте.

Как заявила судья, уголовное дело прекратили, так как срок давности привлечения к ответственности истек. Максимальное наказание, которое грозило адептам, составляет два года заключения. Двух подсудимых освободили от ответственности полностью, еще у троих осталось обвинение в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Сам "бог Кузя" Андрей Попов вины не признает. Во время предварительных слушаний его решили оставить под арестом до 28 мая 2018 года.

По версии следствия, в сентябре 2007 года Попов создал в Москве секту и возглавил ее, будучи якобы наделенным "божественным знанием и силой". После мужчина и его сообщники похитили у членов секты более семи миллионов рублей под предлогом организации религиозных обрядов, покупки религиозной атрибутики, литературы, предметов культа и строительства храма.