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Происшествия

11 января, 18:28

Суд освободил адептов "бога Кузи" от ответственности за участие в секте

суды

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пресненский суд столицы освободил пятерых последователей "бога Кузи" от ответственности за участие в секте.

Как заявила судья, уголовное дело прекратили, так как срок давности привлечения к ответственности истек. Максимальное наказание, которое грозило адептам, составляет два года заключения. Двух подсудимых освободили от ответственности полностью, еще у троих осталось обвинение в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Сам "бог Кузя" Андрей Попов вины не признает. Во время предварительных слушаний его решили оставить под арестом до 28 мая 2018 года.

По версии следствия, в сентябре 2007 года Попов создал в Москве секту и возглавил ее, будучи якобы наделенным "божественным знанием и силой". После мужчина и его сообщники похитили у членов секты более семи миллионов рублей под предлогом организации религиозных обрядов, покупки религиозной атрибутики, литературы, предметов культа и строительства храма.

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