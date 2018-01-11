Подсудимый "бог Кузя" не признал вину

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Лидер религиозной секты Андрей Попов, называющий себя "богом Кузей", отказался признать вину. 11 января Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу, передает РИА Новости.

"Не признаю себя виновным ни по одной из статей", – заявил Попов в зале суда. Также стало известно, что во время предварительных слушаний "бога Кузю" решили оставить под арестом до 28 мая 2018 года.

В конце ноября 2017 года сообщалось, что столичная прокуратура утвердила обвинение по делу "Бога Кузи" − лидера религиозной секты Андрея Попова и пяти его сообщников. Попова обвиняет в создании религиозного объединения, деятельность которого была связана с насилием и причиняла вред здоровью людей, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в сентябре 2007 года Попов основал в Москве секту со строгой иерархией, став ее руководителем, якобы наделенным "божественным знанием и силой".

Затем мужчина и его сообщники похитили у членов секты более семи миллионов рублей под предлогом организации религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, литературы, предметов культа и строительства храма.