Суд оставил в СИЗО Бойко-Великого

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Арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, который обвиняется в многомиллионных хищениях из банка "Кредитный экспресс", признал законным Московский городской суд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", – огласила решение судья.

Адвокаты бизнесмена, излагая доводы апелляции, сделали упор на то, что суд первой инстанции необоснованно и незаконно избрал такую меру пресечения. Защита Бойко-Великого утверждала, что не были предоставлены реальные доказательства причастия подзащитного к преступлению.

Обвиняемый, выступая в суде, поддержал доводы защиты.

"Само предположение, что я мог дать указания директору банка "Кредитный экспресс" Алле Кабановой, абсурдно. В указанный следствием период я не занимал никакой должности в банке и не занимался банковской деятельностью. Следствие это проигнорировало", – сказал он.

Следователь, в свою очередь, заявил, что если Бойко-Великому изберут более мягкую меру пресечения, он может скрыться или надавить на свидетелей. Прокурор эту позицию полностью поддержала.

21 июня Басманный суд столицы арестовал предпринимателя, двух его соучастниц и еще четырех фигурантов дела поместил под домашний арест.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс" Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

При помощи копий документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составлялись подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, также похищались средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

Система регулярных хищений привела к отзыву лицензии Центробанком России. Выявлен 31 факт хищений.

Бойко-Великого задержали по обвинению в присвоении денежных средств 19 июня. Обвиняемый свою вину отрицает. Он сообщил, что на данный момент находится под залогом в 50 миллионов рублей по другому уголовному делу, но регулярно приходит в суд и не планирует скрываться от следствия.