Суд оставил в СИЗО Бойко-Великого

15:23
15:23
Поделиться в социальных сетях:
Фото: скриншот Москва 24
Арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, который обвиняется в многомиллионных хищениях из банка "Кредитный экспресс", признал законным Московский городской суд. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", – огласила решение судья.
Адвокаты бизнесмена, излагая доводы апелляции, сделали упор на то, что суд первой инстанции необоснованно и незаконно избрал такую меру пресечения. Защита Бойко-Великого утверждала, что не были предоставлены реальные доказательства причастия подзащитного к преступлению.
Обвиняемый, выступая в суде, поддержал доводы защиты.
"Само предположение, что я мог дать указания директору банка "Кредитный экспресс" Алле Кабановой, абсурдно. В указанный следствием период я не занимал никакой должности в банке и не занимался банковской деятельностью. Следствие это проигнорировало", – сказал он.
Следователь, в свою очередь, заявил, что если Бойко-Великому изберут более мягкую меру пресечения, он может скрыться или надавить на свидетелей. Прокурор эту позицию полностью поддержала.
21 июня Басманный суд столицы арестовал предпринимателя, двух его соучастниц и еще четырех фигурантов дела поместил под домашний арест.
По версии следствия, в период с 2013 года по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс" Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
При помощи копий документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составлялись подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, также похищались средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.
Система регулярных хищений привела к отзыву лицензии Центробанком России. Выявлен 31 факт хищений.
Бойко-Великого задержали по обвинению в присвоении денежных средств 19 июня. Обвиняемый свою вину отрицает. Он сообщил, что на данный момент находится под залогом в 50 миллионов рублей по другому уголовному делу, но регулярно приходит в суд и не планирует скрываться от следствия.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: