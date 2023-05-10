Суд в Москве оштрафовал ВШЭ за утечку персональных данных студентов

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Мировой суд в Москве оштрафовал Высшую школу экономики (ВШЭ) на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда.

"Суд признал Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" виновным по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ ("Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации")", – указано в уведомлении пресс-службы.

ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей. При этом максимальный штраф, предусмотренный статьей, составляет 100 тысяч рублей.

В марте сообщалось, что Роскомнадзор начал проверку ВШЭ в связи с возможной утечкой персональных данных. В университете заявили, что его почтовые сервисы подверглись атаке злоумышленников. Были украдены сканы паспортов выпускников и сотрудников ВШЭ, в частности списки сотрудников, имеющих отсрочку от мобилизации, уточнили в телеграм-каналах.

Ранее в Роскомнадзоре заявили об отражении двух DDoS-атак на госсайты в апреле 2023 года. Кроме того, специалисты проверили уязвимости четырех объектов в инфраструктуре Рунета, а также выявили и устранили 831 нарушение маршрутизации трафика.

Также Роскомнадзор направил операторам связи 91 уведомление о выявлении уязвимости в ПО с рекомендациями к их устранению и заблокировал 27 фишинговых ресурсов.

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