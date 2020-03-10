В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении МН17

20:50
Фото: AP Photo/Peter Dejong
Нидерландский суд принял решение отложить слушания по делу о крушении самолета "Боинг", который следовал рейсом МН17, на востоке Украины 17 июля 2014 года. Об этом стало известно на заседании, которое состоялось 10 марта, сообщает РИА Новости.
Судебный процесс начался в понедельник, 9 марта, в особо охраняемом комплексе Схипхол. Фигурантами дела стали россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
"Суд должен обсудить ряд вопросов и принять соответствующее решение. Это означает, что мы вынуждены прервать слушания сейчас до понедельника 23 марта 10:00. В этот день мы продолжим, и мы расскажем о наших решениях по поступившим в суд заявкам по делу", – заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Сбитый малазийский "Боинг" следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. 298 человек, которые находились на борту, погибли.
В ходе расследования Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов представила доклад, согласно которому самолет был якобы сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", который состоял на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ в Курске.
МИД РФ на обвинения в причастности к катастрофе заявлял, что они являются предвзятыми и однобокими. В Москве результаты расследования, полученные без участия российских специалистов, не признают.
В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова указывала на то, что на окружной суд Гааги, где рассматривается дело, оказывается давление. По словам специалиста, местные власти игнорируют правовые нормы.
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