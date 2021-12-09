Суд арестовал молодого человека, планировавшего устроить стрельбу в школе в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мещанский суд Москвы принял решение арестовать молодого человека, которого ранее задержали после его сообщения в соцсети о планах устроить теракт в школе в Глинистом переулке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 8 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года", – отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что изначально защита ходатайствовала об избрании менее строгой меры пресечения для подростка, однако суд данную просьбу отклонил. Молодого человека обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 213 УК РФ ("Покушение на хулиганство с применением оружия по мотивам ненависти к обучающимся школы").

Кураева задержали 7 декабря у входа в школу. При нем обнаружили пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи. До этого в соцсети "ВКонтакте" под одной из публикаций он оставил комментарий, в котором сообщал о планах устроить в образовательном учреждении теракт.

