Прокурор попросил 8 лет колонии для Золотова за хищение 80 млн рублей у сокамерника

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Прокурор попросил суд приговорить юриста Дионисия Золотова к восьми годам колонии за хищение 80 миллионов рублей у сокамерника.

Как передает Агентство "Москва", жертвой мошенничества стал бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, арестованный в декабре 2016 года по обвинению в хищении 200 миллионов рублей. Тело Евдокимова с тремя колото-резаными ранениями обнаружили в марте 2017 года в камере СИЗО №5.

Как считают следователи, в феврале–марте прошлого года Золотов убедил Евдокимова, что поможет ему переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. От сокамерника юрист потребовал 80 миллионов рублей – якобы как вознаграждение для сообщников в правоохранительных органах. Однако предложенная схема изначально была мошенничеством, а полученные от Евдокимова деньги Золотов присвоил себе.

Потерпевшей по делу признали бывшую супругу Евдокимова Валентину Ракитину. Она подала гражданский иск о взыскании причиненного ущерба на сумму 80 миллионов рублей, хотя затем отказалась от него. Уточняется, что Золотов частично возместил Ракитиной ущерб во внесудебном порядке.

В суде пояснили, что Золотов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

В декабре 2017 года представитель московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что в "Матросской тишине" Золотов содержится в просторной VIP-камер, оснащенной современной бытовой техникой.