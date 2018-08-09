Прокурор попросил 8 лет колонии для Золотова за хищение 80 млн рублей у сокамерника

9 августа, 16:51
Фото: ТАСС/Анна Шевелева
Прокурор попросил суд приговорить юриста Дионисия Золотова к восьми годам колонии за хищение 80 миллионов рублей у сокамерника.
Как передает Агентство "Москва", жертвой мошенничества стал бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, арестованный в декабре 2016 года по обвинению в хищении 200 миллионов рублей. Тело Евдокимова с тремя колото-резаными ранениями обнаружили в марте 2017 года в камере СИЗО №5.
Как считают следователи, в феврале–марте прошлого года Золотов убедил Евдокимова, что поможет ему переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. От сокамерника юрист потребовал 80 миллионов рублей – якобы как вознаграждение для сообщников в правоохранительных органах. Однако предложенная схема изначально была мошенничеством, а полученные от Евдокимова деньги Золотов присвоил себе.
Потерпевшей по делу признали бывшую супругу Евдокимова Валентину Ракитину. Она подала гражданский иск о взыскании причиненного ущерба на сумму 80 миллионов рублей, хотя затем отказалась от него. Уточняется, что Золотов частично возместил Ракитиной ущерб во внесудебном порядке.
В суде пояснили, что Золотов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
В декабре 2017 года представитель московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что в "Матросской тишине" Золотов содержится в просторной VIP-камер, оснащенной современной бытовой техникой.
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