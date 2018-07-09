Суд признал законным арест обвиняемого во взяточничестве сотрудника Минобороны

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Мосгорсуд оставил под стражей начальника второго отдела департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ полковника запаса Юрия Ефимова. Его обвиняют в получении взятки.

Согласно постановлению судьи, решение об аресте Ефимова оставили без изменений, а апелляционная жалоба защиты была отклонена.

Адвокат чиновника настаивал, что мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ефимова чрезмерна. "Мой подзащитный не имеет намерения скрываться от следствия, кроме того он признал свою вину и раскаялся", − цитирует адвоката Агентство "Москва". Представитель защиты также напомнил, что полковник служил в горячих точках и имеет государственные награды.

При этом сам Ефимов, сообщив о проблемах со здоровьем, просил суд перевести его под домашний арест.

Однако обвинение утверждало, что решение Басманного суда о содержании чиновника под стражей является законным и обоснованным. В противном случае, обвиняемый "может оказать давление на свидетелей или повлиять на ход расследования", подчеркнул прокурор.

Юрия Ефимова задержали 6 июня 2018 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд арестовал полковника запаса до 6 августа.

По информации СМИ, Ефимов получил два миллиона рублей от бизнесмена за заключение с Минобороны госконтракта на поставку систем контроля за химической и биологической безопасностью. Передачу денег контролировали оперативники, так как бизнесмен ранее заключил сделку со следствием.