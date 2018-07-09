Суд признал законным арест сбившего пешеходов на Ильинке таксиста

9 июля, 14:21
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Мосгорсуд признал законным арест таксиста, сбившего пешеходов на улице Ильинка, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, решение Таганского суда оставили без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворили. Защита подсудимого просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.
Адвокат Павел Березин предоставил суду письмо из посольства Кыргызстана, в котором гарантировалось возмещение ущерба пострадавшим и возможность прохождения реабилитации в санатории президента Киргизии. Также от отметил, что Анарбек уулу Чынгыз раскаялся в содеянном и уже частично возместил ущерб пострадавшим.
Ранее Таганский районный суд арестовал на два месяца Анарбека уулу Чынгыза, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
16 июня на улице Ильинка водитель такси наехал на дорожный знак, в результате чего травмы получили несколько человек. Пострадавших госпитализировали.
Во время допроса водитель 1990-го года рождения, имеющий киргизские водительские права, заявил, что не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза.
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