Суд арестовал музыканта Тесли за мелкое хулиганство на концерте в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал солиста музыкальной группы "Щенки" Максима Моисеева (Тесли) за мелкое хулиганство на концерте, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.

Уточняется, что музыканта привлекли к административной ответственности по части первой статьи 20.1 КоАП РФ.



"Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перформансом, что, конечно, было не так", – объяснил свой поступок суду Моисеев.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.



Ранее солиста задержали в аэропорту Пулково, когда он хотел покинуть Россию. По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, музыкант вышел на сцену в одном носке на половом органе, выступая на концерте в петербургском клубе MOD 8 января.

По некоторой информации, во время своего выступления солист упал и оказался перед зрителями голым. На фоне этой ситуации депутат Госдумы Виталий Милонов призвал дополнить Административный и Уголовный кодексы РФ положениями, которые могли бы контролировать нарушение общественной морали публичными людьми во время их выступлений.