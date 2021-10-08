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Происшествия

17:59

Следствие требует арестовать обвиняемых в попытке продать пост главы Чукотки

суды происшествия

Фото: depositphotos/YGphoto

Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве, обвиняемых в попытке "продажи" за 4 миллиона долларов должности главы Чукотского автономного округа. Об этом сообщает ТАСС.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О. В., Струсевичу С. Н., Гладкову А. В.", – сказали в суде.

Там уточнили, что следствие просит арестовать фигурантов на два месяца. Ходатайства будут приняты к рассмотрению в кратчайшие сроки.

По данным следствия, обвиняемые предложили генерал-майору полиции в отставке Тимофею Сасыкову приобрести должность главы Чукотского автономного округа за 4 миллиона долларов. Сасыков сообщил об этом в полицию, а затем передал фигурантам муляж денег под наблюдением сотрудников ФСБ. Юсупов, Струсевич и Гладков были задержаны с поличным.

Ранее суд в Москве назначил четыре года колонии строгого режима бывшему замглавы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Его признали виновным в получении взятки в размере почти 4,5 миллиона рублей.

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