Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ 6 тысяч евро

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Экс-майор московской милиции Денис Евсюков отсудил у России 6 тысяч евро за то, что его поместили в колонию слишком далеко от дома. Об этом сообщает РИА Новости.

О несправедливом размещении Евсюкова в колонии особого режима на Ямале заявили его родители, проживающие в Москве. С этим они обратились в ЕСПЧ, который удовлетворил иск и присудил бывшему майору 6 тысяч евро.

При этом защита потерпевших настаивает на перечислении этих средств в пользу раненых, которые так и не получили компенсаций от Евсюкова.

"Мы обращаемся в Генпрокуратуру, чтобы деньги, которые выиграл Евсюков, были распределены в пользу потерпевших, получивших ранения", – отметил представитель потерпевших Игорь Трунов.

27 апреля 2009 года начальник ОВД "Царицыно" майор Денис Евсюков расстрелял подвозившего его водителя, а затем открыл огонь в супермаркете "Остров". В итоге – двое убитых, более двадцати человек пострадали.

Суд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению, которое он отбывает в колонии особого режима "Полярная сова".

В июле 2012 года Нагатинский суд Москвы взыскал 650 тысяч рублей с обвиняемого, однако адвокат потерпевших назвал сумму "смехотворной": истцы требовали выплатить им по 2 миллиона рублей за моральный вред и по 200 тысяч за материальный ущерб.

Сам Евсюков потребовал снизить размеры выплат – бывший милиционер отказался компенсировать расходы на питание, топливо и оплатить одной из потерпевших операцию.

