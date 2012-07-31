Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

31 июля 2012, 18:30

Жертвы Евсюкова получат 650 тысяч рублей в качестве компенсации

суд суды ущерб компенсации

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 31 июля, Нагатинский суд Москвы взыскал около 650 тысяч рублей в пользу потерпевших по делу экс-начальника ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова.

Как сообщает РИА-Новости, пострадавшему Илье Герасименко, который получил два пулевых ранения, по решению суда будет выплачено 350 тысяч рублей компенсации морального вреда и почти 20 тысяч рублей - материального. Потерпевшая Луиза Салихова, которая была ранена в лицо, получит 250 тысяч рублей морального вреда и 27 тысяч рублей материального ущерба.

Адвокат Игорь Трунов заявил о том, что намерен обжаловать решение районного суда, поскольку, на его взгляд, взысканные суммы "смехотворны". Истцы требовали выплатить им по 2 миллиона рублей за моральный вред и по 200 тысяч рублей материального ущерба.

Стрельбу в супермаркете "Остров" юге Москвы Евсюков устроил в ночь на 27 апреля 2009 года. Два человека тогда погибли и более двадцати были признаны потерпевшими. Суд приговорил Евсюкова к пожизненному лишению свободы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать