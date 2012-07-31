Жертвы Евсюкова получат 650 тысяч рублей в качестве компенсации

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Сегодня, 31 июля, Нагатинский суд Москвы взыскал около 650 тысяч рублей в пользу потерпевших по делу экс-начальника ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова.

Как сообщает РИА-Новости, пострадавшему Илье Герасименко, который получил два пулевых ранения, по решению суда будет выплачено 350 тысяч рублей компенсации морального вреда и почти 20 тысяч рублей - материального. Потерпевшая Луиза Салихова, которая была ранена в лицо, получит 250 тысяч рублей морального вреда и 27 тысяч рублей материального ущерба.

Адвокат Игорь Трунов заявил о том, что намерен обжаловать решение районного суда, поскольку, на его взгляд, взысканные суммы "смехотворны". Истцы требовали выплатить им по 2 миллиона рублей за моральный вред и по 200 тысяч рублей материального ущерба.

Стрельбу в супермаркете "Остров" юге Москвы Евсюков устроил в ночь на 27 апреля 2009 года. Два человека тогда погибли и более двадцати были признаны потерпевшими. Суд приговорил Евсюкова к пожизненному лишению свободы.